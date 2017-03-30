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Следственный комитет ответил на массовые обращения граждан, которые просили возбудить уголовное дело против силовиков, участвовавших в задержаниях на акциях протеста.

Ответ размещен на сайте ведомства. В нем говорится, что подразделения СК получили массу электронных обращений, в том числе обращение, распространенное блогером Антоном Мотолько в интернете «и в последующем отправленного рядом других лиц».

В обращениях содержится просьба привлечь к уголовной ответственности сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших задержания граждан после и перед проведением акций протеста.

Следственный комитет ответил гражданам, что сведения, приведенные в их обращениях, «не содержат данных, указывающих на наличие признаков преступления».

А поэтому оснований для проведения Следственным комитетом проверки и принятия решения по обращениям не имеется".