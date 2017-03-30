﻿ сирийская армия использует необычные самодельные пушки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

сирийская армия использует необычные самодельные пушки

31.03.2017 10:32 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В одном из репортажей сирийского телеканала засветились необычные орудия, используемые сирийской армией. На выложенных скриншотах в сети видны массивные гусеничные лафеты и кустарно установленные на них стволы.


Судя по изображениям, перед нами лафеты от 203-мм гаубицы образца 1931 года (Б-4), а вот сами орудия позаимствованы у танков Т-62 — это 115-мм гладкоствольные пушки 2А20.



Эта пушка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на дальность до девяти километров. Бронебойно-подкалиберный боеприпас 115-мм пушки может пробивать броню толщиной до 380 мм.

Читайте также: Сирийцы применили против террористов установку «Змей Горыныч»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
а выложенных скриншотах в сети видны массивные гусеничные лафеты и кустарно установленные на них стволы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Следственный комитет отказался возбуждать дело против силовиков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика