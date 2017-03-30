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сирийская армия использует необычные самодельные пушки
В одном из репортажей сирийского телеканала засветились необычные орудия, используемые сирийской армией. На выложенных скриншотах в
Судя по изображениям, перед нами лафеты от 203-мм гаубицы образца 1931 года (Б-4), а вот сами орудия позаимствованы у танков Т-62 — это 115-мм гладкоствольные пушки 2А20.
Эта пушка может вести огонь осколочно-фугасными снарядами на дальность до девяти километров. Бронебойно-подкалиберный боеприпас 115-мм пушки может пробивать броню толщиной до 380 мм.
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а выложенных скриншотах в сети видны массивные гусеничные лафеты и кустарно установленные на них стволы.
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