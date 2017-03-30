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Исследование: сколько денег белорусы оставляют на сайтах знакомств

31.03.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Специалисты сервиса Яндекс. Деньги изучили, сколько денег белорусы оставляют на сайтах знакомств. Чаще всего наши соотечественники тратятся на Mamba, LovePlanet, «Теамо», MyLove, eDarling, Badoo, Dating и «Галактика знакомств».


Фото: news.vitebsk.cc

На сайтах знакомств белорусы совершают в среднем один платеж в год. Средний чек составляет около 11 рублей. Но эта сумма зависит от сайта. К примеру, на MyLove средний чек составляет 8,6 рубля, на LovePlanet и eDarling — 6,6 рубля, «Теамо» — 6,1 рубля, Mamba — 3,7 рубля. Обычно на таких сервисах люди тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка».

В исследовании учитывались онлайн-платежи пользователей из Минска, Могилева, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Барановичей, Борисова, Бобруйска, Пинска, Светлогорска и других крупных городов. Анализировались платежи белорусских пользователей через Яндекс. Кассу за период с февраля прошлого года по март этого года.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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На сайтах знакомств белорусы обычно тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим "невидимка".

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