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Исследование: сколько денег белорусы оставляют на сайтах знакомств
Специалисты сервиса Яндекс. Деньги изучили, сколько денег белорусы оставляют на сайтах знакомств. Чаще всего наши соотечественники тратятся на Mamba, LovePlanet, «Теамо», MyLove, eDarling, Badoo, Dating и «Галактика знакомств».
На сайтах знакомств белорусы совершают в среднем один платеж в год. Средний чек составляет около 11 рублей. Но эта сумма зависит от сайта. К примеру, на MyLove средний чек составляет 8,6 рубля, на LovePlanet и eDarling — 6,6 рубля, «Теамо» — 6,1 рубля, Mamba — 3,7 рубля. Обычно на таких сервисах люди тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим «невидимка».
В исследовании учитывались онлайн-платежи пользователей из Минска, Могилева, Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Барановичей, Борисова, Бобруйска, Пинска, Светлогорска и других крупных городов. Анализировались платежи белорусских пользователей через Яндекс. Кассу за период с февраля прошлого года по март этого года.
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На сайтах знакомств белорусы обычно тратят деньги на платную подписку, VIP-статусы, размещение в топе, продвижение анкет, комплименты, подарки и режим "невидимка".
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