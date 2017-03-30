Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу завоевавшей 2 золота на Олимпиаде-2014 в Сочи Николай Козеко признался, что получал приглашения от других стран, раскритиковал организацию этапа Кубка мира в Раубичах и отметил, как трудно находить общий язык с некоторыми спортивными руководителями.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— После Сочи-2014 вас звали работать за пределы Беларуси?

— В Россию приглашали еще до сочинской Олимпиады. А после были предложения из США и Канады. В то время, когда команда была на ходу.

— Почему не согласились?

— Здесь свое, а там — с нуля. Зачем все оставлять? И раньше, и сейчас четко давал понять: дорожу командой, которую создал с коллегами в Беларуси.

— Фристайлу еще болельщиков бы, как на «Минск-Арене».

— А вы посмотрите, сколько собиралось зрителей на наших этапах в США. Тысяч двадцать! На Олимпиаде-1988 в Калгари акробатика вообще поставила рекорд — 60 тысяч. А в Солт-Лейк-Сити или в Турине мы собрали наибольшую телеаудиторию. Многое зависит от организации.

У нас и в Раубичи когда-то приходило много народа. А сейчас? Как можно проводить соревнования, когда в тот же день запланированы вручение премии «Триумф. Героям спорта», «Минская лыжня» и матч «Динамо» в плей-офф Кубка Гагарина? Ведь могли сместить дату этапа Кубка мира с субботы на воскресенье. Достаточно написать письмо в ФИС с просьбой перенести на резервный день. Кто должен инициировать? Точно не главный тренер. А руководство, если бы оно ездило за рубеж и видело, как это делается.

— Вам неловко за посещаемость?

— Конечно. В хоккее была схожая ситуация — до тех пор, пока всерьез не взялись за рекламу. В СССР же пять человек ходило на «Динамо». Представители ФИС в Минске пожимают плечами. На этапе в Москве был буквально аншлаг! И открытие какое?! А у нас махнули флажками — и все…

Привлечь зрителей — большое дело. Нужно работать, приглашать тех же артистов. Как бы ни был популярен биатлон, никто его не станет смотреть, если не организовать доставку людей. Кто приедет в Раубичи, когда там даже блинов не предлагают? Одна точка общепита! И это в Масленицу. Позор! Грамотная организация и проведение соревнований — это такой же профессиональный навык, по-дилетантски ничего не выйдет.

— Недавно вы удивили признанием: положение настолько удручающее, что пора возвращать Дащинского и Гришина.

— Сказал в шутку, естественно. Но ситуация с подготовкой резерва действительно затруднительная. Была детско-юношеская школа на проспекте Победителей, 2. Теперь здание в аварийном состоянии, базы для детей нет. Мы все ушли в центр «Фристайл». Как решить вопрос? Не знаю. Но заняться им должен не я, а министр спорта или первый вице-президент НОКа. По другим видам спорта проблемы устраняются, а у нас…

— Одного вашего звонка недостаточно? При ваших заслугах можно ногами двери высоких кабинетов открывать.

— Абсолютно недостаточно. Приходится постоянно заострять внимание на этом. Но понимания не нахожу. Вероятно, кое- кто из руководства люди-однодневки, и не хотят заниматься болезненными вопросами. Думают, мол, завтра это уже не понадобится, все само устранится. Вдруг меня уже не будет на этом месте.

Но зал нужен обязательно! Меня спрашивают: вам мало? Да, мало! Надо больше, чтобы оставаться среди лидеров. Удерживать планку сложнее, чем на нее взобраться. Чем выше находишься, тем активнее и быстрее надо совершенствоваться, внедрять новое. А возникает такое чувство, будто я постоянно завышаю требования. Хотя за акробатикой после двух золотых медалей в Сочи следят пристально и ждут результата, — сказал Николай Козеко.

Отметим, что белорусские фристайлисты начиная с Игр-1998 в Нагано завоевывали медали и на всех четырех последующих Олимпиадах, причем с Игр-2014 привезли сразу два золота — Антон Кушнир и Алла Цупер.