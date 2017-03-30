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Паводок в Рогачевском районе: подтоплено 27 подворий

31.03.2017 10:59 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Разлившиеся реки Днепр и Друть подтопили 27 подворий в деревнях в Рогачевском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Паводок в Рогачевском районе: подтоплено 27 подворий
© flickr.com/ SimonSage
Специалисты не ожидают сильного паводка этой весной

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды прогнозировали, что сильного паводка в текущем году в Беларуси не ожидается.

"В Рогачевском районе водами рек Друть и Днепр подтоплено 27 подворий", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, глубина на месте подтоплений составляет от 5 до 30 сантиметров – вода стоит на территориях частных домовладений в Рогачеве и деревне Зборов.

Как рассказали в МЧС, эвакуация жителей не проводилась, жизнедеятельность граждан не нарушена. Сотрудники Рогачевского РОЧС ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе разлива рек.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники Рогачевского РОЧС ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе разлива рек.

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