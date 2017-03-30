МИНСК, 31 мар – Sputnik. Разлившиеся реки Днепр и Друть подтопили 27 подворий в деревнях в Рогачевском районе, сообщили Sputnik в Гомельском областном УМЧС.

Ранее синоптики Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды прогнозировали, что сильного паводка в текущем году в Беларуси не ожидается.

"В Рогачевском районе водами рек Друть и Днепр подтоплено 27 подворий", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, глубина на месте подтоплений составляет от 5 до 30 сантиметров – вода стоит на территориях частных домовладений в Рогачеве и деревне Зборов.

Как рассказали в МЧС, эвакуация жителей не проводилась, жизнедеятельность граждан не нарушена. Сотрудники Рогачевского РОЧС ведут ежедневный мониторинг паводковой обстановки в районе разлива рек.