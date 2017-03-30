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В правительстве заявили, что заявления министра энергетики России по поводу позиции Беларуси в газовом споре «не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече».

Пресс-секретарь правительства Беларуси Владислав Сычевич прокомментировал информацию, опубликованную в СМИ, с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России, передает Интерфакс .

В правительстве обратили внимание, что «господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору».

«В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече", - сказал В.Сычевич.

"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", - продолжил пресс-секретарь.

По его словам, белорусская сторона неоднократно заявляла, и сейчас заявляет о заинтересованности в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. "При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение", - добавил В.Сычевич.

По информации пресс-секретаря правительства, по итогам состоявшейся накануне встречи премьером "стороны договорились продолжить переговоры в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата".

В минувший четверг на переговорах в Горках премьеры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков не смогли договориться по газовому вопросу, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

"К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта, в первую очередь, в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены", - сказал А.Новак журналистам по итогам переговоров, добавив, что "сегодня уже долг накопленный составляет более 700 млн долларов".

Тем не менее, по его словам, переговоры продолжаются. "Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной", - сказал министр.