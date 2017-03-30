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Принятию нового закона предшествовала полемика о хиджабах между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром образования Ольгой Васильевой.

Парламент Чечни принял поправки в республиканский закон об образовании, которые закрепляют право учащихся носить одежду, которая соответствует их религиозным убеждениям, передает ВВС .

Новая норма обязывает школы и вузы учитывать это право, когда они устанавливают какие-либо требования к форме одежды учащихся.

"Вводимая в закон Чеченской Республики "Об образовании в Чеченской Республике" статья 23.1 не противоречит статье 38 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", - заявил, представляя поправки, председатель комитета по образованию, науке и культуре Чечни Бекхан Хазбулатов.

В региональном парламенте настаивают, что право на ношение религиозной одежды и символики закреплено в Конституции России и Конституции Чеченской Республики.

Как отмечает портал "Кавказский узел", школы Грозного с 1 сентября 2016 года перешли на единую форму одежды. В комплект формы для девочек входил в том числе и головной платок.

Накануне министр образования Ольга Васильева заявила, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами.

"Я не думаю, что истинно верующие люди атрибутикой стараются свое отношение к вере подчеркнуть. У нас светский характер образования", - сказала Васильева, комментируя запрет на ношение платков ученикам и учительницам школы в татарском селе Белозерье.

"Конституционный суд принял решение, что хиджаб не должен быть в местных школах", - добавила она.

Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на заявление министра. "Вызывает удивление, что министр вместо того, чтобы поправить местных руководителей, свое "личное убеждение" навязывает миллионам граждан. Мои три дочери учатся в школе, носят хиджаб, имеют отличные оценки. Ольга Васильева требует, чтобы они сняли платки? Девочки этого никогда не сделают", - написал Кадыров в "Инстаграме".