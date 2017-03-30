



Проект задал новый скоростной режим в реализации подобных проектов на постсоветском пространстве, считает президент.

Фактически за пять лет был пройден путь от геологических изысканий до выпуска первой партии удобрений, отметил глава белорусского государства на церемонии открытия Гарлыкского горно-обогатительного комбината, передает БЕЛТА .

"Удалось удержать оптимальную стоимость строительства, беспрецедентную для подобных объектов, и не потерять как в качестве, так и в темпе", - обратил внимание президент.

"Когда приступали к строительству, было слишком много проблем. Мы их преодолели. Для Беларуси было делом чести, чтобы дружественный Туркменистан получил передовое предприятие. Выполнение этой задачи стало как серьезным экзаменом для нас и Туркменистана, так и большим опытом, который пригодится здесь", - уверен глава государства.

Новая отрасль горно-химической промышленности мощностью до 1,5 млн тонн продукции в год была создана в Туркменистане фактически с нуля.

"Вместе мы реализовали грандиозный проект, который принес ощутимую пользу нашим народам. Желаю вам, чтобы вы осуществили свои планы по строительству еще двух таких комплексов и чтобы Туркменистан стал флагманом калийного производства во всем Центрально-Азиатском регионе", - сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко выразил уверенность, что сегодняшнее знаковое событие окажет большое влияние на экономику Туркменистана. С течением времени здесь появятся 2 тыс. высокопроизводительных рабочих мест на самом комбинате, а затем потребуются трудовые ресурсы и в смежных сферах - снабжении, логистике, сбыте.

Глава государства заметил, что первую партию продукции Туркменистан направил в соседний Афганистан. "Вот так надо жить. Тогда будут и тебя уважать, и к тебе стремиться, и будут всегда благодарить. Это величайшее решение! - заявил белорусский лидер. - Это символический шаг, который возвышает не только Президента, но и народ Туркменистана".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: Строительство Гарлыкского комбината стало экзаменом для нас и Туркменистана Проект задал новый скоростной режим в реализации подобных проектов на постсоветском пространстве, считает президент.

Существенный импульс к развитию получит аграрный комплекс страны. Имея доступ к собственным калийным удобрениям, сельскохозяйственная отрасль сможет повысить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, увеличить доходы от экспорта.