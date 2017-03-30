Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят 3 апреля в Санкт-Петербурге двусторонние отношения и хозяйственные разногласия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это естественно, что при строительстве Союзного государства возникают различные интересы и разногласия у субъектов, участвующих в этом процессе, и предстоящая 3 апреля встреча президентов двух стран позволит часть этих разногласий убрать, заявил на радио Sputnik Беларусь политический эксперт Николай Сергеев.

"Назрела крайняя необходимость в том, чтобы разногласия или противоречия, которые возникают у хозяйствующих субъектов независимо от их форм собственности, были в перспективе выведены из общения глав государств. Это неприемлемо, когда главы государств решают экономические проблемы, которые должны решаться на уровне правительств или судов", — считает политолог.

Аналогичная ситуация, по мнению политического эксперта, складывается и в отношении дальнейшего строительства ЕАЭС, в котором пришло время создания реально действующих наднациональных структур, поскольку основная проблема состоит в том, что интересы частных субъектов или даже государств-участников союза начинают преобладать над интересами общими.

"Здесь важно научиться преодолевать сиюминутный местечковый интерес. В общем экономическом пространстве и на общем рынке действуют интересы частной собственности. И естественно, что "своя рубашка ближе к телу". Но цель государств в этих условиях — приводить в соответствие частные интересны с общими и уравновешивать интересы частных капиталистических групп", — отметил Сергеев.

По мнению политического эксперта, и в Союзном государстве, и в ЕАЭС должны быть четко прописаны механизмы принуждения выполнения общих решений, чтобы субъекты Союзного государства или ЕАЭС делегировали часть своих полномочий наднациональным структурам.

"Ошибки Союзного государства состоят в том, что эти наднациональные органы попросту не сформированы. Союзное государство существует уже 17 лет, и пока это декларация о намерениях. Союзного парламента нет, правительство Союзного государства как бы существует, но собирается на сессионной основе. Суд Союзного государство опять же не сформирован, поэтому отсутствие таких органов и вынуждает президентов заниматься несвойственными им вопросами", — рассказал политолог.

Эксперт считает одним из важнейших изъянов строительства Союзного государства то, что крупное геополитическое образование не может существовать без какой-то объединяющей идеи, и это не только и не столько экономическая выгода, убежден Сергеев.

Беседу с политическим экспертом Николаем Сергеевым накануне Дня единения народов Беларуси и России и прогноз на встречу Александра Лукашенко с Владимиром Путиным слушайте на радио Sputnik Беларусь.