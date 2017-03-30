На фотовыставке, которая открылась в столичной галерее "Университет культуры", Елизарьев представлен "вживую" — молодой фотограф подсматривал фрагменты репетиций профессора Академии музыки с его учениками.

Репетиция балета — это далеко не то, что мы видим на сцене. Танцовщики в комбинезонах и спортивных трико мало похожи на тех невесомых существ в газовых пачках, порхающих по сцене. Это топот, крики, пот — откровенные и искренние эмоции. 17-лентний дебютант — студент минского вуза Никита Федосик сумел увидеть в этом настоящую музыку.

Именно этим и прекрасна фотовыставка. Здесь все не постановочное — здесь небо отражается в зеркалах репетиционного зала, а вскрики балерин и удары пуант об пол, кажется, слышны по-настоящему.

В фойе перед выставочными залами развешены афиши елизарьевских спектаклей — на немецком, китайском, японском, английском, французском, когда имя автора балетов и Theatre Bolshoi de Minsk звучало во многих странах и не требовало дополнительных пояснений.

На открытии выставки было очень многолюдно. Поздравить народного артиста СССР Валентина Елизарьева пришли многие известные люди Минска. Здесь были и юные воспитанники балетной студии, которые уже умеют перебороть детское стеснение и позировать перед многочисленными камерами, и поклонники таланта мастера, и артисты балета.

Выставка продлится до 13 апреля, вход для всех желающих свободный.