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Елизарьев в эмоциях и жестах: в Минске открылась необычная фотовыставка

31.03.2017 11:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На фотовыставке, которая открылась в столичной галерее "Университет культуры", Елизарьев представлен "вживую" — молодой фотограф подсматривал фрагменты репетиций профессора Академии музыки с его учениками.

Репетиция балета — это далеко не то, что мы видим на сцене. Танцовщики в комбинезонах и спортивных трико мало похожи на тех невесомых существ в газовых пачках, порхающих по сцене. Это топот, крики, пот — откровенные и искренние эмоции. 17-лентний дебютант — студент минского вуза Никита Федосик сумел увидеть в этом настоящую музыку.

Именно этим и прекрасна фотовыставка. Здесь все не постановочное — здесь небо отражается в зеркалах репетиционного зала, а вскрики балерин и удары пуант об пол, кажется, слышны по-настоящему.

В фойе перед выставочными залами развешены афиши елизарьевских спектаклей — на немецком, китайском, японском, английском, французском, когда имя автора балетов и Theatre Bolshoi de Minsk звучало во многих странах и не требовало дополнительных пояснений.

На открытии выставки было очень многолюдно. Поздравить народного артиста СССР Валентина Елизарьева пришли многие известные люди Минска. Здесь были и юные воспитанники балетной студии, которые уже умеют перебороть детское стеснение и позировать перед многочисленными камерами, и поклонники таланта мастера, и артисты балета.

Выставка продлится до 13 апреля, вход для всех желающих свободный.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодой фотограф Никита Федосик снимал известного хореографа Валентина Елизарьева в репетиционных залах – как оказалось, в работе маэстро с учениками поэзии...

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