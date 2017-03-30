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Пять компаний в январе-марте этого года появились в «Гродноинвест» и в СЭЗ «Минск», «Брест», «Гомель-Ратон» и «Могилев».

В рамках СЭЗ «Гродноинвест» компания «Комерцсервис» планирует создать новое деревообрабатывающее производство.

В Бресте другой резидент «Завод АллуАр» инвестирует в создание мощностей по выпуку аэрозольной продукции бытовой химии.

Обосновавшася в Могилеве компания «ГазЭнерджиХим» займется производством газообразного автомобильного топлива.

Новый резидент «Гомель-Ратона» фирма «АлТехЭкспорт» инвестирует в производство рамки дистанционной алюминиевой для стеклопакетов.

В СЭЗ «Минск» владельцы военно-промышленной компании «Оборонные инициативы», занимающейся разработкой и производством бортовых комплексов обороны самолетов и вертолетов, строят инженерный центр. Объем инвестиций в него составит 3,5 млн долларов.