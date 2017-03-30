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Пять новых резидентов пополнили СЭЗ Беларуси в первом квартале
31.03.2017 12:02 — Разное | Ежедневник
tpp.brestobl.com
Пять компаний в январе-марте этого года появились в «Гродноинвест» и в СЭЗ «Минск», «Брест», «Гомель-Ратон» и «Могилев».
В рамках СЭЗ «Гродноинвест» компания «Комерцсервис» планирует создать новое деревообрабатывающее производство.
В Бресте другой резидент «Завод АллуАр» инвестирует в создание мощностей по выпуку аэрозольной продукции бытовой химии.
Обосновавшася в Могилеве компания «ГазЭнерджиХим» займется производством газообразного автомобильного топлива.
Новый резидент «Гомель-Ратона» фирма «АлТехЭкспорт» инвестирует в производство рамки дистанционной алюминиевой для стеклопакетов.
В СЭЗ «Минск» владельцы военно-промышленной компании «Оборонные инициативы», занимающейся разработкой и производством бортовых комплексов обороны самолетов и вертолетов, строят инженерный центр. Объем инвестиций в него составит 3,5 млн долларов.
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Пять компаний в январе-марте этого года появились в «Гродноинвест» и в СЭЗ «Минск», «Брест», «Гомель-Ратон» и «Могилев».
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