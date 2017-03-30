



Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич пояснил позицию белорусской стороны в газовом споре, которая была неверно интерпретирована министром энергетики России.

Минск заинтересован в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. «При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», — заявил Владислав Сычевич, передает БЕЛТА .

«Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — подчеркнул он.

Напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил 30 марта о том, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. По словам Новака, накопленный долг Беларуси за газ составляет более $ 700 млн.

