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Деньги, из-за которых идет газовый спор с Москвой, Беларусь не считает долгом

31.03.2017 11:56 — Разное | Ежедневник  
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Деньги, из-за которых идет газовый спор с Москвой, Беларусь не считает долгом

Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич пояснил позицию белорусской стороны в газовом споре, которая была неверно интерпретирована министром энергетики России.

Минск заинтересован в скорейшем разрешении сложившейся ситуации. «При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», — заявил Владислав Сычевич, передает БЕЛТА.

«Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — подчеркнул он.

Напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил 30 марта о том, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. По словам Новака, накопленный долг Беларуси за газ составляет более $ 700 млн.
 

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь премьер-министра Владислав Сычевич пояснил позицию белорусской стороны в газовом споре, которая была неверно интерпретирована министром...

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