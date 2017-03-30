На днях Каннский кинофестиваль показал новый постер, сделанный на основе фотографии актрисы Клаудии Кардинале 1959 года. В сети тут же появились gif-картинки, на которых видно, как авторы постера отретушировали фото, добавив ногам и талии актрисы стройности. Чем тут же вызвали волну критики.

Сама Кардинале, как сообщает Русская служба BBC , не посчитала ретушь предосудительной:

— Это изображение отретушировали, чтобы показать легкость, которая словно делает меня игрой воображения. Здесь нет места реализму, и, будучи убежденной феминисткой, я не вижу никакого посягательства на женское тело. В мире происходят куда более достойные обсуждения вещи. Не будем забывать, что это всего лишь кино, — заявила актриса Франс-пресс.

Директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо также высказался в защиту постера, сказав, что его изначально замечательно приняли:

— Что это за идиотская полемика вокруг каннской афиши? Любое промо-фото так или иначе подвергается ретуши, — написал президент UniFrance Films Жань-Поль Саломе в «Твиттере». Его запись ретвитнул Фремо.

Напомним, что Каннский кинофестиваль 2017 года пройдет с 17 по 28 мая. Председателем жюри в этом году станет режиссер Педро Альмодовар.