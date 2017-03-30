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В Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Лукашенко
В понедельник 3 апреля состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На этот раз дата встречи, которая неоднократно переносилась, официально подтверждена.
Белорусский президент встретится со своим российским коллегой в Санкт-Петербурге. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и хозяйственные разногласия. Об этом пишет
Не исключено, что стороны будут обсуждать
Напомним, что два дня назад будущую встречу двух президентов
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В понедельник 3 апреля состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На этот раз дата встречи, которая неоднократно переносилась, официально...
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