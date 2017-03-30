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В Кремле раскрыли подробности будущей встречи Путина и Лукашенко

31.03.2017 12:19 — Разное | БДГ  
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В понедельник 3 апреля состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На этот раз дата встречи, которая неоднократно переносилась, официально подтверждена.

Белорусский президент встретится со своим российским коллегой в Санкт-Петербурге. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и хозяйственные разногласия. Об этом пишет РИА Новости.

Не исключено, что стороны будут обсуждать газовый спор, который растянулся на довольно солидный срок и никак не разрешится. Песков подтвердил, в частности, что стороны будут обсуждать разногласия, «которые имеют место и в плане различных нюансов процессов евразийской интеграции и, скажем так, хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений».

Напомним, что два дня назад будущую встречу двух президентов анонсировал Владимир Семашко. Он рассказал, что президенты обсудят работу по ликвидации ограничений, которые существуют в Евразийском экономическом союзе. 

 
 
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В понедельник 3 апреля состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На этот раз дата встречи, которая неоднократно переносилась, официально...

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