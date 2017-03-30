В понедельник 3 апреля состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На этот раз дата встречи, которая неоднократно переносилась, официально подтверждена.

Белорусский президент встретится со своим российским коллегой в Санкт-Петербурге. Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, на встрече президенты двух стран обсудят двусторонние отношения и хозяйственные разногласия. Об этом пишет РИА Новости .

Не исключено, что стороны будут обсуждать газовый спор , который растянулся на довольно солидный срок и никак не разрешится. Песков подтвердил, в частности, что стороны будут обсуждать разногласия, «которые имеют место и в плане различных нюансов процессов евразийской интеграции и, скажем так, хозяйственные разногласия в плане двусторонних отношений».