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Милиция объяснила, что причина обысков – возможное незаконное использование товарного знака "BELSAT".

Обыски прошли в двух минских офисах телеканала «Белсат». Милиция пришла с обысками в два минских офиса телеканала «Белсат», которые находятся у Академии наук и на улице Октябрьской. Об этом сообщил представитель телеканала в Беларуси Алексей Минченок, передает TUT.BY .

Обыски начались примерно в 9.40 утра. Помещения, в которых проходят обыски, — это снятая квартира и офис.

Минское ГУВД сообщает, что проводится проверка по факту «незаконного использования товарного знака BELSAT». По словам милиции, в начале марта 2017 года в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака BELSAT, который зарегистрирован гражданином Беларуси в 2001 году, «о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности».

"В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудниками милиции установлен круг лиц, использующих указанный товарный знак в нарушение авторского права. Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования", - говорится в сообщении.

Дело, о котором идет речь, началось в ноябре 2013 года. Предприниматель Андрей Беляков, владелец ЧТУП «БЕЛСАТплюс», пожаловался в Верховный суд на нарушение своих прав компанией Telewizja Polska, которая является владельцем телеканала «Белсат». Беляков был недоволен тем, что люди путают товарный знак его предприятия с телеканалом. На вопрос судьи, в чем это выражается, Беляков заявил: «Люди ассоциируют нас с телеканалом, приходят как к корреспондентам со своими бедами, предложениями. Это нас отвлекает от работы».

В январе 2014 года Беляков проиграл дело в коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда. Однако в июне этого же года вышестоящая инстанция — президиум Верховного суда изменила решение. В сентябре белорусский Верховный суд обязал Польское телевидение прекратить использование товарного знака «Белсат» на территории Беларуси. С тех пор новостей об этом деле не было.