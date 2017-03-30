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Бережков возглавил компанию, которая будет заниматься трансляциями матчей чемпионата Беларуси

31.03.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация футбола расторгла контракт с директором Департамента маркетинга и коммуникаций Владимиром Бережковом, который приступил к исполнению обязанностей в июне прошлого года.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Как сообщили в пресс-службе АБФФ, контракт расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Бережков возглавит ООО «Свой футбол», которое будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси. Отметим, АБФФ является одним из учредителей организации.

 
 
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Белорусская федерация футбола расторгла контракт с директором Департамента маркетинга и коммуникаций Владимиром Бережковом, который приступил к исполнению...

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