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В выходные в Беларусь придет тепло

31.03.2017 13:07 — Разное | БДГ  
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Синоптики обещают, что в выходные на территории Беларуси наконец установится теплая весенняя погода.

Сообщается, что первого апреля в субботу на территории Беларуси установится очень теплая погода, в воскресенье второго апреля местами температура вырастет до +21, однако после выходных погода снова испортится.

В субботу по стране пройдут дожди, однако несмотря на это, столбик термометра местами поднимется до +18. Ночью температура составит от +1 до +8. На юго-западе Беларуси в субботу ожидает потепление до +18 - +20 градусов.

В воскресенье с территории страны наконец уйдут дожди: синоптики обещают погоду без осадков (кроме территории на севере и северо-востоке Беларуси, где осадки все же возможны) и еще более потепление. Ночью температура составит от +3 до +10, а днем от +14 до +21, сообщает Белгидрометцентр.

В понедельник погода снова испортится: ожидаются дожди, местами с грозами. Температура ночью составит от +5 до +10, днем - от +18 до +21.

 
 
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Синоптики обещают, что в выходные на территории Беларуси наконец установится теплая весенняя погода.

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