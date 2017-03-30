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Песков: учения с "русскими" статистами в Германии – дело спецслужб
31.03.2017 13:20 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мар — Sputnik. Кремль не следит за немецкими учениями армии США с участием статистов, изображающих русских, для этого существуют специальные службы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией", — сказал Песков.
Ранее информация о необычной вакансии статистов на роль "русских" появилась на официальном сайте Берлина. В комментариях указано, что кандидаты требуются на роль гражданских для участия в учениях спецназа США на полигоне Хоэнефельс.
Работодатель, компания Optronic HR, которая уже в течение 15 лет занимается подбором персонала для военных учений США, обещает статистам суточную зарплату в размере от 88 до 12 евро.
Федеральное агентство по труду Германии обещало изучить данную вакансию.
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Кремль не следит за немецкими учениями армии США с участием статистов, изображающих русских, для этого существуют специальные службы, заявил...
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