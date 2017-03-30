МИНСК, 31 мар — Sputnik. Кремль не следит за немецкими учениями армии США с участием статистов, изображающих русских, для этого существуют специальные службы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"У нас есть специальные службы, есть разведка, есть военная разведка. Убежден, что они обладают всей возможной информацией", — сказал Песков.

Ранее информация о необычной вакансии статистов на роль "русских" появилась на официальном сайте Берлина. В комментариях указано, что кандидаты требуются на роль гражданских для участия в учениях спецназа США на полигоне Хоэнефельс.

Работодатель, компания Optronic HR, которая уже в течение 15 лет занимается подбором персонала для военных учений США, обещает статистам суточную зарплату в размере от 88 до 12 евро.

Федеральное агентство по труду Германии обещало изучить данную вакансию.