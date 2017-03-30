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Очевидцы опубликовали видео ДТП с белорусским автобусом на Украине

31.03.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По информации управления Национальной полиции Украины по Львовской области, на автодороге Львов – Ивано-Франковск произошло столкновение туристического Neoplan с легковым автомобилем Mercedes, два человека погибли на месте аварии.

От удара автобус съехал в кювет и перевернулся, 12 его пассажиров, по данным белорусского МИДа, получили травмы и были доставлены в учреждения здравоохранения. При этом состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

Как сообщили украинские СМИ, погибшими являются граждане Молдовы.

По факту украинской полицией было возбуждено уголовное дело, проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа.

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Автобус Neoplan, ехавший по маршруту Минск – Буковель, перевернулся в результате ДТП во Львовской области. Смотрите на видео, кадры, снятые очевидцами сразу после...

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