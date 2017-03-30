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Очевидцы опубликовали видео ДТП с белорусским автобусом на Украине
31.03.2017 13:16 — Разное | Sputnik Беларусь
По информации управления Национальной полиции Украины по Львовской области, на автодороге Львов – Ивано-Франковск
От удара автобус съехал в кювет и перевернулся, 12 его пассажиров, по данным белорусского МИДа, получили травмы и были доставлены в учреждения здравоохранения. При этом состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.
Как сообщили украинские СМИ, погибшими являются граждане Молдовы.
По факту украинской полицией было
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