По информации управления Национальной полиции Украины по Львовской области, на автодороге Львов – Ивано-Франковск произошло столкновение туристического Neoplan с легковым автомобилем Mercedes , два человека погибли на месте аварии.

От удара автобус съехал в кювет и перевернулся, 12 его пассажиров, по данным белорусского МИДа, получили травмы и были доставлены в учреждения здравоохранения. При этом состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое.

Как сообщили украинские СМИ, погибшими являются граждане Молдовы.

По факту украинской полицией было возбуждено уголовное дело , проводится проверка, на месте работает следственно-оперативная группа.

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