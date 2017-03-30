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Видеофакт: пресса встречает арестованную Пак Кын Хе в прокуратуре

31.03.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Бывшая президент Южной Кореи обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве и передаче конфиденциальной информации своей личной знакомой Цой Сун Силь.

Видеофакт: пресса встречает арестованную Пак Кын Хе в прокуратуре
© REUTERS Ahn Young-Joon
Арест Пак Кын Хе: обвинение экс-главе Южной Кореи предъявят до выборов

Ордер на арест будет действителен в течение 20 дней. Ожидается, что за это время экс-президенту будут выдвинуты официальные обвинения.

После того, как было принято решение об аресте Пак Кын Хе, ее перевезли из прокуратуры в пенитенциарное учреждение, где уже находятся другие фигуры коррупционного скандала.

Скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года, когда появилась информация о получении крупными южнокорейскими корпорациями, включая Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.

 
 
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Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована в Сеуле по обвинению в коррупции. Смотрите на видео, как Пак Кын Хе прибыла в прокуратуру.

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