Бывшая президент Южной Кореи обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве и передаче конфиденциальной информации своей личной знакомой Цой Сун Силь.

Ордер на арест будет действителен в течение 20 дней. Ожидается, что за это время экс-президенту будут выдвинуты официальные обвинения.

После того, как было принято решение об аресте Пак Кын Хе, ее перевезли из прокуратуры в пенитенциарное учреждение, где уже находятся другие фигуры коррупционного скандала.

Скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года, когда появилась информация о получении крупными южнокорейскими корпорациями, включая Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.