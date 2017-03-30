|
Видеофакт: пресса встречает арестованную Пак Кын Хе в прокуратуре
31.03.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Бывшая президент Южной Кореи обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, взяточничестве и передаче конфиденциальной информации своей личной знакомой Цой Сун Силь.
© REUTERS Ahn Young-Joon
Ордер на арест будет действителен в течение 20 дней. Ожидается, что за это время экс-президенту будут выдвинуты официальные обвинения.
После того, как было принято решение об аресте Пак Кын Хе, ее перевезли из прокуратуры в пенитенциарное учреждение, где уже находятся другие фигуры коррупционного скандала.
Скандал в Южной Корее разгорелся осенью 2016 года, когда появилась информация о получении крупными южнокорейскими корпорациями, включая Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе была арестована в Сеуле по обвинению в коррупции. Смотрите на видео, как Пак Кын Хе прибыла в прокуратуру.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии