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Американский эксперт рассказал о "супероружии" российских подлодок

31.03.2017 13:30 — Разное | Tut.by  
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Российские подлодки вооружены суперкавитационными торпедами «Шквал», которые представляют большую опасность для кораблей и субмарин, утверждает американский военный эксперт Кайл Мизоками.


Торпеда «Шквал». Фото: ВПК.name

Вплоть до развала СССР на Западе было практически ничего не известно об этой торпеде. Эксперты знали только что она развивает под водой скорость до 200 узлов (примерно 370 км/ч). Для сравнения: скорость обычных торпед — 50 узлов, а большинства военных кораблей и подлодок — 20−40 узлов.

В то время как большинство торпед использует для движения гребной винт, «Шквал» оснащена ракетным двигателем. А чтобы исключить сопротивление воды, советские инженеры применили принцип суперкавитации: горячие ракетные выхлопы превращали жидкость перед «Шквалом» в пар. То есть торпеда двигалась в «тонком пузыре газа».

Мизоками пишет, что американцы с 1997 года работают над созданием такой торпеды, но пока их работы не увенчались успехом. Немецкая фирма Diehl BGT в 2004 году заявила о создании подобного оружия. На демонстрации их торпеда достигла скорости 194 узла, но довести оружие до серийного производства им не удалось.

По мнению эксперта, «Шквал» не является идеальным оружием, у торпеды есть недостатки. Из-за особенностей движения под водой она не может маневрировать и создает много шума, выдавая не только свое местоположение, но и выпустившей торпеду подлодки.

Еще сильный шум «оглушает» встроенные системы наведения торпеды, поэтому ранние версии «Шквала» были неуправляемыми. Компромиссное решение было применено в модернизированной версии торпеды, которая замедляется перед самой целью, чтобы точнее ее поразить.

Мизоками считает, что «Шквал» — эффективное оружие, которое разрушает парадигму подводной войны. Да, она шумная, но какая подлодка сможет так быстро ответить на молниеносную атаку российской торпеды?

Эксперт пишет, что скорость в 200 узлов для торпеды в глазах военных выглядит очень привлекательно, и по мере того как усиливается конкуренция в Атлантике и Тихом океане, все больше флотов будут использовать суперкавитирующие конструкции и, соответственно, корректировать свою тактику.

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Вплоть до развала СССР на Западе было практически ничего не известно об этой торпеде, кроме того, что она развивает под водой скорость до 200 узлов (примерно 370 км/ч).

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