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Синоптики: на выходных в Беларуси – жара

31.03.2017 13:56 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Очень теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, несмотря на плохую погоду в пятницу 31 марта, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики: на выходных в Беларуси – жара
© Pixabay.com
Выходные в Минске: куда сходить 1 и 2 апреля

По прогнозам синоптиков, в ряде регионов страны в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся выше отметки +20°С.

"На выходных будет тепло: атмосферный фронт, который принес в пятницу ненастную погоду, уходит на восток. В атмосфере произойдет перезагрузка, северные ветры сменятся на южные и в страну устремится теплый воздух с юго-запада Европы", – сказали в Гидромете.

Так в субботу 1 апреля днем воздух прогреется до +15..+20°С, а к воскресенью теплая воздушная масса распространится на большую часть территории республики.

По информации синоптиков, днем 2 апреля ожидается без осадков, в юго-западных регионах Беларуси воздух прогреется до +22°С.

В Гидромете также уточнили, что теплая погода сохранится и в понедельник 3 апреля: пройдут кратковременные дожди, а днем температура составит от +11 до +17°С, по юго-востоку Беларуси – до+21°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации Гидромета, теплее всего в ближайшие дни будет в южных и восточных регионах страны.

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