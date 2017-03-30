МИНСК, 31 мар – Sputnik. Очень теплая погода ожидается в Беларуси на предстоящих выходных, несмотря на плохую погоду в пятницу 31 марта, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, в ряде регионов страны в субботу и воскресенье столбики термометров поднимутся выше отметки +20°С.

"На выходных будет тепло: атмосферный фронт, который принес в пятницу ненастную погоду, уходит на восток. В атмосфере произойдет перезагрузка, северные ветры сменятся на южные и в страну устремится теплый воздух с юго-запада Европы", – сказали в Гидромете.

Так в субботу 1 апреля днем воздух прогреется до +15..+20°С, а к воскресенью теплая воздушная масса распространится на большую часть территории республики.

По информации синоптиков, днем 2 апреля ожидается без осадков, в юго-западных регионах Беларуси воздух прогреется до +22°С.

В Гидромете также уточнили, что теплая погода сохранится и в понедельник 3 апреля: пройдут кратковременные дожди, а днем температура составит от +11 до +17°С, по юго-востоку Беларуси – до+21°С.