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Маланка Грук стал новым маскотом БАТЭ
31.03.2017 13:54 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне в Доме культуры ОАО "БАТЭ" состоялась традиционная встреча игроков БАТЭ со своими болельщиками. На мероприятии был представлен новый маскот — Маланка по имени Грук. Напомним, талисман был выбрна по итогам специального конкурса, в котором участвовало более 50 работ.
"Маланка Грук станет радовать зрителей на "Борисов-Арене" начиная с первого домашнего поединка "желто-синих" в чемпионате страны-2017 — против "Минска", — рассказали в пресс-службе борисовского футбольного клуба.
Кроме того, обновится и аудиовизуальное сопровождение при забитых БАТЭ мячах. "После каждого гола на табло покажут специальное видео с финишными звуками раската грома", — уточнили в БАТЭ.
Поединок БАТЭ — "Минск" состоится 9 апреля в 17:00.
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Борисовский БАТЭ презентовал болельщикам нового маскота – им стал Маланка по имени Грук. Смотрите видеопредставление талисмана команды.
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