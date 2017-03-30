Пресс-секретарь главы белорусского Владислав Сычевич прояснил итог состоявшихся накануне переговоров премьер-министров двух стран Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева, рассказала на радио Sputnik Беларусь экономический обозреватель информационного агентства Sputnik Елена Ольшанская.

"Основной тематикой этих переговоров была попытка разрешить нефтегазовый спор накануне встречи президентов, которая запланирована на 3 апреля. Как заявил по итогам встречи премьеров глава Минэнерго России Александр Новак, сторонам не удалось договориться, Москва по-прежнему требует от Минска погасить газовый долг, и только после этого готова начинать какие-то конструктивные переговоры по формуле цены на российский газ", — рассказала Ольшанская.



© Sputnik Ю. Иванов Минск не признает долг за газ и упрекает Новака в пропаганде

По словам обозревателя, именно это заявление Александра Новака и опроверг пресс-секретарь главы белорусского правительства. Как уже неоднократно заявлялось, споры между Россией и Беларусью происходят потому, что стороны по-разному трактуют свои обязательства по отношению друг к другу.

"Белорусская сторона всего лишь требует от России буквально и детально придерживаться межправительственного соглашения, заключенного в 2011 году. По этому соглашению завершалась сделка по продаже российской стороне тогда еще белорусского ОАО "Белтрансгаз", сейчас это ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", и вслед за этим Россия отвязывала Беларусь от европейских цен на газ", — напомнила Ольшанская.

По информации обозревателя, этим соглашением устанавливалось, что траектория снижения цен на газ для Беларуси будет идти по тому же тренду, что и для России: для Беларуси будут действовать уже не европейские цены на газ, сниженные на определенный коэффициент, а именно цены России, но опять же снижающиеся по определенной траектории. Именно это соглашение, по мнению Минска, не выполняет Москва, отметила Ольшанская.

Кроме того, обозреватель напомнила о еще одном моменте, который стороны не определили несколько лет назад, и который сейчас мешает общему пониманию газовой проблемы. Дело в том, что цена на газ для Беларуси устанавливается в долларах США, но расчеты за уже потребленный газ Беларусь ведет по договоренности с Россией в российских рублях.

"Этот момент курсообразования делает цену на газ для Беларуси чрезмерно высокой. Все мы помним о том, что в России произошла девальвация, российский рубль достаточно сильно вырос в цене, соответственно, белорусский рубль ослабел. И получается, что если следовать той формуле, которую от Минска требует Москва, цена на газ для Беларуси несравнимо высокая и уже вплотную приближается к европейским ценам. В этом и состоит непонимание между сторонами", — сказала Ольшанская.

По словам обозревателя, фактически стороны сейчас имеют дело с пробелами и просчетами в нормативной базе, которые были допущены несколько лет назад.

По мнению белорусских экспертов, имеющих отношение к нефтегазовым переговорам, конфликт зашел уже слишком далеко, и газовый долг Беларуси вырос до 700 миллионов долларов, соответственно, какое-то волевое решение должны принять главы двух государств Александр Лукашенко и Владимир Путин.

"Именно от президентов зависит, как будет урегулирован этот конфликт. Будет ли Минск платить долг, либо российская сторона пойдет на какие-то варианты его реструктуризации, и после этого стороны уже смогут мирно выработать новые ценовые условия, увязав их с теми пробелами, которые были допущены раньше", — сказала Ольшанская.

От президентов Беларуси и России будут зависеть политические шаги, которые в дальнейшем позволят профильным экспертам, министерствам и ведомствам конкретно договариваться, констатировала обозреватель.

Беседу с экономическим обозревателем информационного агентства Sputnik Еленой Ольшанской о тупиковой ситуации в газовом споре Беларуси и России накануне встречи глав двух гсоударств слушайте на радио Sputnik Беларусь.