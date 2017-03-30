Государственный долг Беларуси на 1 марта составил 35,5 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,5 млрд рублей, или на 4,1%.

Как сообщили в Министерстве финансов , внешний госдолг составил 13,6 млрд долларов, уменьшившись с начала года с учетом курсовых разниц на 28,4 млн долларов, или на 0,2%.

В январе-феврале внешние госзаймы были привлечены на 111,2 млн долларов, а погашено внешнего госдолга было на 184,8 млн долларов.

Внутренний госдолг на 1 марта составил 9,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года с учетом курсовых разниц на 0,4 млрд рублей, или на 3,9%.

За январь-февраль размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 105,4 млн долларов, а погашено - на сумму 173 млн долларов.

Напомним, что валовый внешний долг Беларуси сократился за 2016 год на 691 млн долларов, но относительно размера экономики внешний долг достиг исторически максимального размера – 78,6% к ВВП, когда как по итогам 2015-го было 67,4 %.