|
Госдолг Беларуси сократился на 4,1%
Государственный долг Беларуси на 1 марта составил 35,5 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,5 млрд рублей, или на 4,1%.
Как
В январе-феврале внешние госзаймы были привлечены на 111,2 млн долларов, а погашено внешнего госдолга было на 184,8 млн долларов.
Внутренний госдолг на 1 марта составил 9,8 млрд рублей, уменьшившись с начала года с учетом курсовых разниц на 0,4 млрд рублей, или на 3,9%.
За январь-февраль размещено внутренних валютных гособлигаций для юридических и физических лиц на 105,4 млн долларов, а погашено - на сумму 173 млн долларов.
Напомним, что валовый внешний долг Беларуси
В целом Беларусь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государственный долг Беларуси на 1 марта составил 35,5 млрд рублей и уменьшился по сравнению с началом года на 1,5 млрд рублей, или на 4,1%.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии