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Минсельхоз России: Беларусь стала перевалочной базой санкционной продукции

31.03.2017 14:43 — Разное | Ежедневник  
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Минсельхоз России: Беларусь стала перевалочной базой санкционной продукции

фото: YouTube

Действия Россельхознадзора по ограничению белорусского импорта министр сельского хозяйства считает оправданными. Уничтожение продовольствоия из Беларуси он назвал "хорошей работой".

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что Белларусь стала «перевалочной базой» или «задней дверью», через которую в Россию попадают санкционные продукты, передает РБК.

«Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России», — сказал Ткачев, назвав подобную политику белорусских властей «стремлением ​стать входными воротами, или, если угодно, задней дверью, российского рынка».

«Это большой соблазн в обход ограничений для ряда западных стран, ввезти к нам санкционную продукцию», — подчеркнул министр.

По его словам, с момента введения продэмбарго в 2014 году Белоруссия заняла свыше 15% импортного рынка России. Еще в 2012 году доля поставок продукции из этой страны не превышала 1%, подчеркнул министр.

По данным Минсельхоза, из 1 млн т плодоовощной продукции, ввезенной в 2016 году из Беларуси, лишь 60% было произведено на территории республики, 40% — в третьих странах, в том числе тех, в отношении которых действуют российские контрсанкции.​ 

В данных условиях перед Россельхознадзором «стоят серьезные задачи по дальнейшему пресечению нелегального импорта в Россию санкционных товаров», подчеркнул министр.

Глава Минсельхоза также обратил внимание, что с момента введения эмбарго в августе 2014 года в России уничтожено около 9 тыс. т контрабандной растительной продукции и почти 400 т продукции животного происхождения. «Это хорошая работа», — оценил министр, напомнив, о что после принятия решения об уничтожении санкционной продукции «была критика, обструкции — зачем (уничтожать продукты — прим. РБК), лучше продадим на вторичном рынке». Однако российские власти «перебороли ситуацию » и смогли «ударить» по поставкам несанкционированного продовольствия, заявил министр.

 
 
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Действия Россельхознадзора по ограничению белорусского импорта министр сельского хозяйства считает оправданными. Уничтожение продовольствоия из Беларуси он...

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