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"Последний звонок": Егор Крид и группа MBAND выступят с концертом в конце учебного года в Минске

31.03.2017 15:02 — Разное | Tut.by  
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В честь последнего звонка, который будет проходить во всех школах страны, на сцене «Минск-Арены» 29 мая лучшие хиты исполнят артисты нового поколения — Егор Крид и группа MBAND.


Егор Крид — артист лейбла Black Star Inc, лауреат престижных музыкальных премий RU.TV, «Муз-ТВ», Fashion People Awards, Oops! Choice Awards и многих других. Его хиты «Самая-самая», «Мне нравится», «Невеста», «Будильник» вот уже несколько лет не сходят с верхних строчек хит-парадов радиостанций и музыкальных телеканалов.

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Группа MBAND — продюсерский проект композитора Константина Меладзе. За свою двухлетнюю карьеру группа успела выпустить несколько хитов, флагманом среди которых стал дебютный сингл команды — «Она вернется». Благодаря ему группа завоевала любовь поклонников и удостоилась премий MTV Europe Music Awards (номинация «Лучший российский артист»), «Золотой граммофон» (номинация «Песня года»), Российской национальной музыкальной премии (номинация «Открытие года») и других.

Билеты на концерт в Минске можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов: от 25 до 45 руб.

Телефон: 8 (017) 202 40 98.

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт «БИ-2» в Минске.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

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Теги: Минск
 
 
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В честь последнего звонка, который будет проходить во всех школах страны, на сцене "Минск-Арены" 29 мая лучшие хиты исполнят артисты нового поколения - Егор Крид и...

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