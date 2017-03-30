В честь последнего звонка, который будет проходить во всех школах страны, на сцене «Минск-Арены» 29 мая лучшие хиты исполнят артисты нового поколения — Егор Крид и группа MBAND.





Егор Крид — артист лейбла Black Star Inc, лауреат престижных музыкальных премий RU.TV, «Муз-ТВ», Fashion People Awards, Oops! Choice Awards и многих других. Его хиты «Самая-самая», «Мне нравится», «Невеста», «Будильник» вот уже несколько лет не сходят с верхних строчек хит-парадов радиостанций и музыкальных телеканалов.

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Группа MBAND — продюсерский проект композитора Константина Меладзе. За свою двухлетнюю карьеру группа успела выпустить несколько хитов, флагманом среди которых стал дебютный сингл команды — «Она вернется». Благодаря ему группа завоевала любовь поклонников и удостоилась премий MTV Europe Music Awards (номинация «Лучший российский артист»), «Золотой граммофон» (номинация «Песня года»), Российской национальной музыкальной премии (номинация «Открытие года») и других.

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