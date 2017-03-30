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"Последний звонок": Егор Крид и группа MBAND выступят с концертом в конце учебного года в Минске
В честь последнего звонка, который будет проходить во всех школах страны, на сцене
Егор Крид — артист лейбла Black Star Inc, лауреат престижных музыкальных премий RU.TV, «Муз-ТВ», Fashion People Awards, Oops! Choice Awards и многих других. Его хиты «Самая-самая», «Мне нравится», «Невеста», «Будильник» вот уже несколько лет не сходят с верхних строчек хит-парадов радиостанций и музыкальных телеканалов.
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Группа MBAND — продюсерский проект композитора Константина Меладзе. За свою двухлетнюю карьеру группа успела выпустить несколько хитов, флагманом среди которых стал дебютный сингл команды — «Она вернется». Благодаря ему группа завоевала любовь поклонников и удостоилась премий MTV Europe Music Awards (номинация «Лучший российский артист»), «Золотой граммофон» (номинация «Песня года»), Российской национальной музыкальной премии (номинация «Открытие года») и других.
Билеты на концерт в Минске можно купить на сайте AFISHA.TUT.BY.
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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
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В честь последнего звонка, который будет проходить во всех школах страны, на сцене "Минск-Арены" 29 мая лучшие хиты исполнят артисты нового поколения - Егор Крид и...
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