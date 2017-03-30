Instagram американки Хоп Хорвард насчитывает 567 тыс. подписчиков. Сегодня она — популярная фитнесс-модель, член International Federation of Body Builders (IFBB). Но до того, как приобрести популярность, Хорвард долгое время служила в армии США, пишет Popular Military.



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Девушка пришла на призывной пункт, когда ей было 19 лет. Хоп выбрала военно-воздушные силы и хотела стать механиком. За плечами Хорвад не одна командировка в Афганистан.



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward

Хоп так описывает свои впечатления от пребывания в зоне боевых действий: «Моя штурмовая винтовка М16 была со мной 24/7. Это был как худший, так и лучший опыт в моей жизни. Он способствовал моему личностному росту, я стала смотреть на мир по-другому».



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward



Фото: instagram.com/hopeisabelhoward