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Несколько европейских стран могут отказаться от участия в «Евровидении» в Киеве
31.03.2017 15:33 — Разное | Ежедневник
Фото: epa/vostock-photo
Европейский вещательный союз предупредил Украину, что некоторые его члены недовольны позицией Киева по отношению к участнице от России.
По мнению Делтенре, если этот запрет будет подтвержден, он, «безусловно, окажет очень серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной демократической европейской нации», передает "
В письме утверждается, что ситуация уже вызвала недовольство со стороны членов Европейского вещательного союза. «Мы получили от них ряд сообщений, в которых критикуется это решение и рассматривается возможность отказаться от участия [в «Евровидении»], — отметила Делтенре.
Фотография письма
Напомним, что власти Украины
В связи со сложившейся ситуацией Европейский вещательный союз предложил устроить дистанционное участие Самойловой в конкурсе —
На прошлой неделе вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко
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Европейский вещательный союз предупредил Украину, что некоторые его члены недовольны позицией Киева по отношению к участнице от России.
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