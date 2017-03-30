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Глава АБФФ обещает финал Кубка Беларуси в 2018-м году провести на отстроенном стадионе "Динамо"

31.03.2017 15:44 — Разное | Tut.by  
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Финал Кубка Беларуси пройдет в 2018 году на стадионе «Динамо». Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Две недели назад, когда премье делал объезд спортивных объетов, он посещал в том числе и «Динамо». Я лично мог убедиться, что строители доложили премьер-министру страны о том, что все работы на объекте идут по графику. Срок сдачи — 1 января 2018 года. Если все пройдет без задержки, то вполне возможно, что финал Кубка Беларуси в 2018 году пройдет именно на стадионе «Динамо», — сказал Сергей Румас.

Реставрация стадиона «Динамо» началась в 2012 году с прицелом на то, что арена будет бороться за проведение финала Лиги Европы-2018. Столичные власти несколько раз меняли варианты проекта реконструкции и исполнителей работ. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились, а в итоге было заявлено о том, что стадион будет легкоатлетическим, а количество мест на трибунах уменьшится до 20 тысяч.

В 2019 году на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия и состоится часть соревнований II Европейских игр.

Строители обещают, что первая трава на поле стадиона «Динамо» зазеленеет уже в середине 2017 года.

Стоимость реконструкции столичного стадиона «Динамо» составит около 200 млн долларов.

 
 
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"Если все пройдет без задержки, то вполне возможно, что финал Кубка Беларуси в 2018 году пройдет именно на стадионе "Динамо", - сказал Сергей Румас.

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