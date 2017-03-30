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ГТК показал видео осмотра Nissan, в котором был спрятан гашиш

31.03.2017 16:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кроссовер Nissan Qashqai, следовавший из Литвы в Беларусь через пункт пропуска "Брузги", был остановлен для досмотра. В ходе осмотра автомобиля с помощью технических средств и привлечения служебной собаки в скрытых полостях машины был обнаружен наркотик.

Всего из "Ниссана" было извлечено 178 брикетов с растительным веществом, обмотанных скотчем.

Сотрудники ГКСЭ установили, что в машине перевозился гашиш. Общий вес наркотика составил около 78 килограммов.

В отношении белоруса, управлявшего автомобилем, возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Беларуси. Материалы дела переданы в УСК по Гродненской области. За незаконное перемещение через границу наркотиков в крупном размере мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

 
 
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Кадры осмотра автомобиля Nissan, в котором находился тайник с гашишем, показал Государственный таможенный комитет. Смотрите на видео, как сотрудники ГТК доставали...

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