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Юрист о незаконном использовании товарного знака "Белсат"

31.03.2017 16:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Гражданин Беларуси, который является правообладателем товарного знака, в начале марта подал заявление в милицию  о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности, который был зарегистрирован в 2001 году. Решение о запрете использования товарного знака BELSAT на территории Беларуси без соответствующего согласия правообладателя было принято Верховным Судом еще в 2014 году.

В настоящее время правоохранительными органами установлен круг лиц, которые использовали товарный знак в нарушение законодательства об авторских правах. Для выяснений обстоятельств в офисах польского спутникового канала изъята аудио- и видеотехника, а также компьютерное оборудование.

Юрист о незаконном использовании товарного знака "Белсат"
© Sputnik/
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Ситуацию с незаконным использованием товарного знака на радио Sputnik Беларусь прокомментировала юрист, специалист в области охраны авторских прав и товарных знаков Татьяна Жданович.

"Знак с одинаковым названием не может быть зарегистрирован в разных странах на разных владельцев товарного знака. По системе Мадридского протокола такой знак с одним названием может быть зарегистрирован в разных странах только на одного владельца", — сказала юрист.

Специалист отметила, что конкретную разницу в товарных знаках необходимо уточнять по регистрационным документам, но правообладатель имеет право защищать свои права в случае, если в названиях имеет место степень смешения и товарные знаки выглядят почти тождественными.

"Безусловно, нарушитель должен отвечать в соответствии с законом. Если они незаконно использовали товарный знак на территории Республики Беларусь, то конечно, это влечет за собой гражданско-правовую и административную ответственность, а также возможна и уголовная ответственность в том объеме, в котором авторские права были нарушены", — отметила юрист.

Комментарий юриста, специалиста в области охраны авторских прав и товарных знаков Татьяны Жданович слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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