В Барановичах инспекторы остановили пьяную женщину на BMW X5. Нарушительница закрылась в автомобиле, пересела на пассажирское сиденье и уснула. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел в ночь на 31 марта. Внимание сотрудников ГАИ привлек BMW X5, водитель которого демонстрировал странную манеру езды. Инспекторы подали сигнал об остановке, которое водитель сразу же исполнил. За рулем иномарки оказалась женщина.

Подойдя к автомобилю, инспектор попросил водителя предъявить документы. Вместо этого она заблокировала двери автомобиля и пересела на пассажирское сиденье, после чего опустила его спинку и, устроившись поудобнее, уснула.

— Через 15 минут, после того, как женщина проигнорировала все просьбы сотрудников ГАИ, инспекторы в присутствии понятых разбили водительскую форточку. Сразу после этого водитель пошла на контакт, — сказали в ГАИ.

В ходе проверки выяснилось, что за рулем была 45-летняя жительница Барановичей. По внешним признакам она была пьяна. Медицинское освидетельствование показало 1,4 промилле алкоголя. Как пояснила задержанная, она возвращалась из гостей, где выпила около 200 граммов водки.

На нарушительницу инспекторы составили три административных протокола. Оказалось, что женщина в течение года уже привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем состоянии алкогольного опьянения, поэтому ее привлекут к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.