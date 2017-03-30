В общественном транспорте в Беларуси появился бесплатный интернет. Пилотный проект реализован в Гомеле, где по городским маршрутам пустили автобусы с Wi-Fi-доступом для пассажиров, рассказали в компании velcom, обеспечившей реализацию технического решения.

Бесплатным интернетом пассажиры смогут пользоваться на протяжении всего маршрута движения автобуса. Для этого автобусы оснащены мощными роутерами Cisco, которые получают сигнал через 3G-сеть, после чего раздают трафик пассажирам по технологии Wi-Fi. Сеть обеспечивает устойчивый прием в любой точке салона.

На первом этапе Wi-Fi появился в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному автобусному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский – Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом смогут до 80 пассажиров. Пропускной способности хватит, чтобы проверить почту, написать друзьям в соцсетях и переслать фотографию. Причем сеть устроена таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость доступа в интернет сразу для значительного числа пассажиров.

Пилотный проект реализован ОАО «Гомельоблавтотранс» и компанией velcom. Своим партнером для организации Wi-Fi-решения мобильный оператор выбрал Cisco – мирового лидера в производстве оборудования (роутеров) для маршрутизации. В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов. Впоследствии на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города. Уже сейчас компания velcom готова предложить инновационное решение транспортным перевозчикам по всей стране.

Чтобы пользоваться бесплатным интернетом, пассажирам нужно пройти идентификацию. Для этого в velcom разработали специальный портал авторизации. Механизм максимально упрощен: на номер телефона пользователя приходит SMS с кодом, который нужно ввести в обозначенную строку на портале. Такая схема одобрена регулятором и полностью соответствует требованиям законодательства.

«Запуск Wi-Fi в городских автобусах Гомеля – лишь первый этап. Мы рассчитываем, что бесплатный интернет появится в общественном транспорте и в других городах. «Гомельоблавтотранс» выступил новатором, на которого будут «равняться» другие перевозчики. Сейчас 3G-сетью покрыта почти вся территория Беларуси, а это значит, что аналогичные решения мы можем реализовать в любом населенном пункте – везде, где в этом есть потребность», – отметили в velcom.

В ОАО «Гомельоблавтотранс» в свою очередь рассматривают Wi-Fi как одну из форм заботы о пассажире. «Во многих европейских городах бесплатный интернет уже стал неотъемлемой составляющей качественных пассажирских перевозок. Теперь такая возможность появилась и в Гомеле. Вместе с новыми автобусами и удобными маршрутами мы создаем дополнительную ценность от поездки в автобусе для жителей и гостей города», – отметили в «Гомельоблавтотранс».

Напомним, в конце сентября 2016 года Министерство связи и информатизации включило Wi-Fi-передатчики в перечень радиоэлектронных устройств, не подлежащих специальной регистрации. Тем самым появилась возможность предоставлять бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте. Компания velcom одной из первых разработала решение, основанное на собственной 3G-сети, и предложило его транспортным перевозчикам по всей стране. Данную услугу в компании считают перспективной с точки зрения развития интереса к пользованию современными каналами связи и теме «умных» городов.