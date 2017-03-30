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Первоапрельский подарок: пенсионерам разрешено бесплатно торговать на рынках

31.03.2017 16:34 — Разное | БДГ  
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Мингорисполком и руководители рынков заключили соглашение о бесплатном предоставлении торговых мест пенсионерам и инвалидам.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление торговли и услуг Мингорисполкома.

Пенсионерам дано право бесплатно продавать до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на личном подсобном хозяйстве.

Но не всяк пенсионер получит такое право: вначале нужно доказать документально, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Беларуси земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества.

Соглашение действует с 1 апреля до 1 декабря 2017 года.

Торговое место можно получить на следующих рынках:

  • "Торговые ряды" (пр. Партизанский, 99);
  • "Чижовский рынок" (пр-д Ташкентский, 5а);
  • "Свелта" (ул. Малинина, 35а);
  • "Серебрянка" (ул. Плеханова, 89);
  • "Велозаводской" (пер. Рабочий, 5);
  • "Московский" (пр. Газеты «Звязда», 16);
  • "Малиновка" (ул. Есенина, 76);
  • "Уральский" (ул. Фроликова, 8);
  • "Уручье-3" (ул. Никифорова, 51);
  • "Восток" (ул. Славинского, 45а);
  • КТУП "Минский Комаровский рынок" (ул. В. Хоружей, 8);
  • "Раковский кирмаш" (ул. Д. Марцинкевича, 11);
  • "Западный" (ул. Бурдейного, 6);
  • ООО "Торговый дом «Ждановичи" (ул. Тимирязева, 123).
 
 
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Мингорисполком и руководители рынков заключили соглашение о бесплатном предоставлении торговых мест пенсионерам и инвалидам.

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