Мингорисполком и руководители рынков заключили соглашение о бесплатном предоставлении торговых мест пенсионерам и инвалидам.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление торговли и услуг Мингорисполкома.

Пенсионерам дано право бесплатно продавать до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на личном подсобном хозяйстве.

Но не всяк пенсионер получит такое право: вначале нужно доказать документально, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Беларуси земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества.

Соглашение действует с 1 апреля до 1 декабря 2017 года.

Торговое место можно получить на следующих рынках: