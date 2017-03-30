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Первоапрельский подарок: пенсионерам разрешено бесплатно торговать на рынках
Мингорисполком и руководители рынков заключили соглашение о бесплатном предоставлении торговых мест пенсионерам и инвалидам.
Об этом
Пенсионерам дано право бесплатно продавать до 20 кг сельскохозяйственной продукции, выращенной на личном подсобном хозяйстве.
Но не всяк пенсионер получит такое право: вначале нужно доказать документально, что реализуемая продукция произведена физическим лицом и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, на находящемся на территории Беларуси земельном участке, предоставленном для строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества.
Соглашение действует с 1 апреля до 1 декабря 2017 года.
Торговое место можно получить на следующих рынках:
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Мингорисполком и руководители рынков заключили соглашение о бесплатном предоставлении торговых мест пенсионерам и инвалидам.
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