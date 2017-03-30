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В заседании Высшего Евразийского экономического совета ожидается участие президентов стран ЕАЭС. Прошлую подобную встречу Лукашенко проигнорировал.

13-14 апреля в Бишкеке планируется проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В заседании ожидается участие президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Напомним, предыдущая встреча глав государств ЕАЭС состоялась 26 декабря в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси Александр Лукашенко на ней не присутствовал. На встрече президентами России, Казахстана, Армении и Кыргызстана был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС.

Позже премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков так прокомментировал отсутсвие Александра Лукашенко на встрече президентов стран ЕАЭС:

«Решение о неучастии в этой встрече не было спонтанным. На это есть веские причины, которые существуют у нас в двусторонних отношениях с Российской Федерацией. Мы вынуждены констатировать, что сегодня не исполняется двусторонняя нормативно-правовая база, которая была создана не в отрыве, а в тесной взаимосвязи с многосторонними договоренностями Евразийского экономического союза. Причем проблемы в двусторонних отношениях фундаментально влияют на наше участие в многосторонних интеграционных процессах. Мы не разделяем эти два трека, потому что проблемы в двусторонних отношениях влияют искажающе на Евразийскую интеграцию. Мы действительно выражаем крайнюю озабоченность в связи с сохраняющейся неурегулированностью проблем в нефте-газовой сфере, несоблюдением двусторонних и многосторонних договоренностей по условиям поставок энергоносителей, и бездействием на этом фоне Евразийской экономической комиссии», - отметил премьер-министр.