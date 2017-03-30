

Качественный домофон повышает безопасность жилых, коммерческих и промышленных объектов. Электронная система отличается универсальностью, доступной ценой и простотой в эксплуатации. Пользователи могут купить домофон различных модификаций для защиты личной территории от несанкционированного вторжения.





Что такое домофон?

Компактный домофон — встроенная система дистанционной связи жильца и посетителя, обеспечивающая безопасный доступ в подъезд. Электронное устройство состоит из вызывной панели с кнопкой вызова (снаружи) и переговорного блока (внутри), динамиков, микрофона, электрического замка. Посетитель с помощью кнопки вызова связывается с жильцом помещения, который может открыть доступ внутрь. Способы открывания входной двери следующие: личным ключом, нажатием блока коммутации, вводом кода на вызывной панели.

Кто обслуживает домофонные системы безопасности?





Специальные компании осуществляют монтаж двери и домофона согласно договору по установке электронных систем. Сервисное обслуживание может осуществляться путем заключения дополнительного договора с согласия самого абонента (владельца квартиры). Заказчик может выбрать любую организацию, которая занимается сервисным ремонтом систем безопасности (необязательно с фирмой, установившей электронное оборудование).

Какой выбрать домофон?





Подходящую систему безопасности подбирают в зависимости:

от сферы использования: для подъездов многоэтажных зданий (многоабонентные), либо ворот частных домов (одноабонентные);

от типа коммуникации: аудиодомофоны (устанавливают голосовую связь) или видеодомофоны (предоставляют возможность видео- и аудиоконтакта с посетителем);

от качества изображения: черно-белые, цветные;

от дизайна: стандартные, элитные.

В чем уникальность ip-домофонов?





Особенность ip-домофонов — беспроводная вызывная панель, снабженная IP-камерой, которая передает данные через интернет. Управление ip-системой осуществляется с помощью мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков. Находясь вдали дома, владелец может вести наблюдение за входом, контролировать доступ в здание, настраивать параметры отопления, освещения и кондиционирования. Прежде чем установить домофонную систему с домашней локальной сетью, стоит определиться с моделью устройства, его параметрами, сложностью монтажа.

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