Посетить кинотеатры в апреле будет ради чего – минчан ждет много интересных премьер, самые занимательные из которых собрал Sputnik.

"БайБайМэн"

От прокатчика: "Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу "БайБайМэн". Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем".

Почему ждем: трейлер у фильма ужасов заставляет понадеяться, что снят он не так плохо. Кроме того, над "БайБайМэном" работала режиссер Стэйси Тайтл, которая в 1994 году номинировалась на премию "Оскар".

Премьера "БайБайМэна" назначена на 6 апреля.

"Уна"

От прокатчика: "Когда-то совсем молодая девушка Уна сбежала из дома с взрослым мужчиной, а спустя годы в одном из журналов она видит его фотографию. После случайной встречи они начинают вспоминать прошлое, а заодно и оказываются на грани того, чтобы не изменить кардинально свои жизни".

Почему ждем: главную роль в "Уне" играет прекрасная Руни Мара – в ее трудовой биографии нет еще ни одной неудачной роли. Драма обещает быть очень камерной, важной и интересной.

В кино "Уна" будет идти с 6 апреля.

"Время первых"

От прокатчика: "1960-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы – СССР и США – бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос…"

Почему ждем: самый "космический" месяц – апрель, поэтому и посмотреть фильм о покорении космоса лишним не будет. Особенно если учитывать, что главные роли здесь играют Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Премьера фильма "Время первых" назначена на 6 апреля.

"Форсаж 8"

От прокатчика: "Гавана, Берлин, Нью-Йорк: для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся".

Почему ждем: в фильме играют любимые многим Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхем и Шарлиз Терон. Шедевра никто не ждет, но любителям жанра посмотреть новый "Форсаж" следует обязательно.

Премьера "Форсаж 8" назначена на 13 апреля.

"Перестрелка"

От прокатчика: "События фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году. Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание".

Почему ждем: режиссер фильма Бен Уитли уже снимал "Доктора Кто" и "Высотку" – очень хорошо принятые критиками ленты. Сейчас же он открывает новый для себя жанр, и, вполне возможно, станет вторым Тарантино.

"Перестрелка" будет идти в кино с 27 апреля.