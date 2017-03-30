|
Что смотреть в апреле: от "БайБайМэна" до "Времени первых"
31.03.2017 17:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Посетить кинотеатры в апреле будет ради чего – минчан ждет много интересных премьер, самые занимательные из которых собрал Sputnik.
"БайБайМэн"
От прокатчика: "Трое студентов колледжа сталкиваются со всемогущим злым духом по прозвищу "БайБайМэн". Героям необходимо найти способ спастись от мистического убийцы, о котором нельзя никому рассказать, ведь он забирает любого, кто знает его имя или думает о нем".
Почему ждем: трейлер у фильма ужасов заставляет понадеяться, что снят он не так плохо. Кроме того, над "БайБайМэном" работала режиссер Стэйси Тайтл, которая в 1994 году номинировалась на премию "Оскар".
Премьера "БайБайМэна" назначена на 6 апреля.
"Уна"
От прокатчика: "Когда-то совсем молодая девушка Уна сбежала из дома с взрослым мужчиной, а спустя годы в одном из журналов она видит его фотографию. После случайной встречи они начинают вспоминать прошлое, а заодно и оказываются на грани того, чтобы не изменить кардинально свои жизни".
Почему ждем: главную роль в "Уне" играет прекрасная Руни Мара – в ее трудовой биографии нет еще ни одной неудачной роли. Драма обещает быть очень камерной, важной и интересной.
В кино "Уна" будет идти с 6 апреля.
"Время первых"
От прокатчика: "1960-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы – СССР и США – бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос…"
Почему ждем: самый "космический" месяц – апрель, поэтому и посмотреть фильм о покорении космоса лишним не будет. Особенно если учитывать, что главные роли здесь играют Евгений Миронов и Константин Хабенский.
Премьера фильма "Время первых" назначена на 6 апреля.
"Форсаж 8"
От прокатчика: "Гавана, Берлин, Нью-Йорк: для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся".
Почему ждем: в фильме играют любимые многим Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэтхем и Шарлиз Терон. Шедевра никто не ждет, но любителям жанра посмотреть новый "Форсаж" следует обязательно.
Премьера "Форсаж 8" назначена на 13 апреля.
"Перестрелка"
От прокатчика: "События фильма разворачиваются в Бостоне в 1978 году. Встреча двух преступных группировок на заброшенном складе превращается в игру на выживание".
Почему ждем: режиссер фильма Бен Уитли уже снимал "Доктора Кто" и "Высотку" – очень хорошо принятые критиками ленты. Сейчас же он открывает новый для себя жанр, и, вполне возможно, станет вторым Тарантино.
"Перестрелка" будет идти в кино с 27 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые интересные кинопремьеры апреля – в традиционном обзоре Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии