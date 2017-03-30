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Статистика показала рост числа людей пенсионного и предпенсионного возраста, изменение этнического состава населения, снижение числа граждан, считающих русский язык родным. Некоторые подозревают, что перепись была полуфиктивной.

За 10 лет население Молдавии сократилось почти на 400 тысяч человек. Таковы итоги всеобщей переписи населения и жилищ 2014 года, объявленные в Кишиневе 31 марта, пишет

Что показала перепись

С 2004 по 2014 год население Молдавии (без учета Приднестровского региона) сократилось более, чем на 385 тысяч человек. Сегодня в стране 2 миллиона 804 тысячи жителей (по итогам переписи 2004 года - 3 миллиона 383 тысячи). 75 процентов жителей считают себя этническими молдаванами, за ними следуют румыны (7 процентов), украинцы (6,6 процента), гагаузы (4,6 процента), русские (4,1 процента).

По сравнению с цифрами 2004 года, почти на 1 процент выросло число этнических молдаван и почти на 5 процентов - румын. Остальные национальности показали снижение. Что касается религии, то, согласно переписи, почти 97 процентов населения страны являются православными христианами. Перепись проводилась в период с 12 по 25 мая 2014 года.

Перепись фиктивная?

Консультативный комитет Совета Европы о соблюдении Молдавией Рамочной конвенции о защите нацменьшинств сообщает, что перепись прошла на фоне критики в отношении процесса сбора данных.

В Совете Европы располагают информацией о том, что большая часть населения не была переписана вообще. Европейские эксперты отметили случаи, когда переписчики сами заполняли опросники, исходя из собственных предположений, основанных на информации о респонденте или его внешности.

Как признался на пресс-конференции в Кишиневе генеральный директор Нацбюро статистики Виталий Валков, "за кадром" переписи остался 41 процент населения". Два предшественника Валкова на посту главы основного статистического учреждения страны уволились в 2016 году, не сумев справиться с подведением итогов.

На перепись было выделено 89 миллионов леев (в 2014 году это 6,5 млн долларов), из них 23 миллиона леев (1,6 миллиона долларов) остались неиспользованными.