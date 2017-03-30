Ведущие радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов и Александр Кривошеев начали обсуждение наиболее заметных событий уходящей недели с официального визита Александра Лукашенко Туркменистан и переговоров с Гурбангулы Бердымухамедовым. По итогам визита подписан пакет двусторонних документов по развитию сотрудничества двух стран в различных сферах.

В Ашхабаде открыто новое здание белорусского посольства и состоялся официальный ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который белорусские специалисты строили с 2009 года. Беларусь продолжит сопровождение этого проекта и дальнейшую подготовку кадров, заверил белорусский лидер.

В ходе визита в Туркменистан Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова делиться с Туркменистаном опытом и специалистами в самых разных сферах, а также обеспечить страну логистическими центрами для организации поставок продукции в Европу.

Следующая встреча на высшем уровне состоится 3 апреля — в Санкт-Петербурге пройдут переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным.

Накануне запланированной встречи президентов нефтегазовый спор оказался в тупиковой ситуации. По итогам переговоров премьер-министров Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева прозвучало заявление о том, что белорусская сторона не признает существование долга перед Россией за природный газ в размере 700 миллионов долларов.

Как уже неоднократно заявляли эксперты двух стран, споры между Россией и Беларусью происходят из-за того, что стороны по-разному трактуют свои обязательства по отношению друг к другу.

Белорусская сторона настаивает на соблюдении межправительственного соглашения 2011 года, согласно которому завершалась сделка по продаже российской стороне тогда еще белорусского ОАО "Белтрансгаз" (в настоящее время ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"), вслед за чем Россия отвязывала Беларусь от европейских цен на газ. Именно это соглашение, по версии Минска, не выполняют в Москве.

Ситуация усугубляется разницей курсов валют. Цена на газ для Беларуси устанавливается в долларах США, но расчеты за уже потребленный газ белорусская сторона по договоренности с Россией в российских рублях, что приближает цену на газ для Беларуси к общеевропейской.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Почему накануне встречи президентов газовый спор снова зашел в тупик?

По мнению экспертов, близких к газовым переговорам, конфликт зашел слишком далеко, в связи с чем волевое решение для разрешения ситуации должны принять главы двух государств на встрече в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Еще одним событием международного уровня стало официальное уведомление со стороны Великобритании о старте процедуры Brexit . Премьер-министр Объединенного Королевства Тереза Мэй во вторник подписала соответствующее письмо на имя главы Евросовета Дональда Туска. Ровно через два года Великобритания выйдет из состава Евросоюза.

Референдум о выходе из ЕС состоялся в Великобритании в июне 2016 года. Эксперты прогнозируют ряд трудностей в связи с выходом Великобритании из ЕС, однако лидеры стран Союза продолжают быть оптимистичными и считают, что объединение станет сильнее, а Великобритания сохранит партнерские взаимоотношения с ЕС.

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