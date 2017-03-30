﻿ В Беларуси дорожает топливо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси дорожает топливо

31.03.2017 18:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По информации источника AUTO.TUT.BY, в ночь на 1 апреля в Беларуси вновь подорожает топливо. Цена литра бензина и дизеля увеличится на 1 копейку. Это третье подорожание топлива в этом году.


Фото: Reuters

По информации AUTO.TUT.BY, цены на заправках после полуночи будут выглядеть так: стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 14 копеек, АИ-95 — 1 рубль 22 копейки и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 26 копеек.

Стоимость топлива менялась в этом году уже дважды. Каждый раз литр топлива дорожал на 1 копейку.

Как ранее заявлял концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным.

— Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным, — сказали в концерне.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже третье подорожание топлива в этом году.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги недели: Туркменистан, Brexit и тупик в нефтегазовом споре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика