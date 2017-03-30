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В Беларуси дорожает топливо
По информации источника AUTO.TUT.BY, в ночь на 1 апреля в Беларуси вновь подорожает топливо. Цена литра бензина и дизеля увеличится на 1 копейку. Это третье подорожание топлива в этом году.
По информации AUTO.TUT.BY, цены на заправках после полуночи будут выглядеть так: стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 14 копеек, АИ-95 — 1 рубль 22 копейки и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 26 копеек.
Стоимость топлива менялась в этом году уже дважды. Каждый раз литр топлива дорожал на 1 копейку.
Как ранее
— Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным, — сказали в концерне.
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