﻿ Календарь акции "День скидок" в Минске: апрель 2017. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Календарь акции "День скидок" в Минске: апрель 2017

31.03.2017 18:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В апреле Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжит популярную у минчан акцию "День скидок". В этом месяце к акции присоединятся новые торговые организации, а крупнейшие универмаги изменят условия распродаж. Так ГУМ, ЦУМ Минск, Торговый дом "На Немиге" и Универмаг "Беларусь" держателям своих дисконтных карт в определенные дни предоставят максимальные скидки. Для этой категории покупателей в ГУМе и ТД "На Немиге" будут действовать скидки и на продукты питания в продовольственных отделах и филиалах.

Подробный календарь апрельской акции "День скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Календарь дней скидок на непродовольственные товары в крупнейших минских универмагах и торговых центрах в апреле 2017 года – в инфографике Sputnik.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси дорожает топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика