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Календарь акции "День скидок" в Минске: апрель 2017
31.03.2017 18:14 — Разное | Sputnik Беларусь
В апреле
Подробный календарь апрельской акции "День скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.
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Календарь дней скидок на непродовольственные товары в крупнейших минских универмагах и торговых центрах в апреле 2017 года – в инфографике Sputnik.
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