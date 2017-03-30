В апреле Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома продолжит популярную у минчан акцию "День скидок". В этом месяце к акции присоединятся новые торговые организации, а крупнейшие универмаги изменят условия распродаж. Так ГУМ, ЦУМ Минск, Торговый дом "На Немиге" и Универмаг "Беларусь" держателям своих дисконтных карт в определенные дни предоставят максимальные скидки. Для этой категории покупателей в ГУМе и ТД "На Немиге" будут действовать скидки и на продукты питания в продовольственных отделах и филиалах.

Подробный календарь апрельской акции "День скидок" в универмагах и торговых центрах Минска смотрите в инфографике Sputnik Беларусь.