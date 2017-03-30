



Совместным постановлением Совета министров и Национального банка от 29.03.2017 года №229/6 утверждена стратегия развития финансового рынка Беларуси до 2020 года.

Согласно документу, целью развития финансового рынка Беларуси до 2020 года является его качественная трансформация, повышение стабильности и эффективности функционирования, направленные на рост экономики и благосостояния населения, сообщила пресс-служба Совмина.

Для реализации стратегии планируется выполнение плана мероприятий, который включает более 50 позиций. Так, предполагается усовершенствовать функционирование ГУ "Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц"; повысить защищенность банков-кредиторов от недобросовестных действий должников путем совершенствования законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве); планомерно сократить участие банков в директивном кредитовании; развить систему жилищных строительных сбережений и инвестиционный банкинг.

Кроме того, планом мероприятий предусмотрено развитие (активизация) института маркет-мейкеров; стимулирование развития рынка биржевых облигаций; создание условий для деятельности инвестиционных фондов; создание необходимых условий для финансирования венчурных проектов; либерализация валютной системы.

Также будет проработан вопрос о формировании на базе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" холдинга (группы компаний) в составе биржи, центрального депозитария, других компаний, выполняющего функции организатора торговли, центрального контрагента, клирингового центра, расчетного банка, центрального депозитария и репозитария. Предполагается расширение использования торговой площадки ОАО "БВФБ" при размещении государственных облигаций, номинированных в белорусских рублях и иностранной валюте, местных исполнительных и распорядительных органов, а также выполнение иных операций с ценными бумагами, стороной по которым выступает орган государственного управления, государственный орган или местный исполнительный и распорядительный орган.

"Итогом развития финансового рынка в среднесрочной перспективе будет его качественная трансформация. Планируются решение проблемы "плохих" долгов в банковском секторе, постепенный отказ от директивного кредитования, внедрение продуктов и практик, основанных на рыночной логике, содействие конкуренции", - говорится в документе.

Ускоренное развитие небанковских секторов приведет к формированию более сбалансированной структуры финансового рынка, снизит степень доминирования банковского сектора и будет способствовать созданию дополнительных финансовых инструментов. Результатом станет достижение состояния финансового рынка, характеризующегося стабильностью, возросшей эффективностью и структурной сбалансированностью, а также способностью полноценно и без государственной поддержки удовлетворять потребности клиентов в финансовых услугах.

Ожидается, что в результате реализации стратегии отношение активов банковской системы к валовому внутреннему продукту на 1 января 2021 года составит не менее 62%; отношение активов страховых организаций к ВВП - не менее 3,1%; отношение активов лизинговых организаций к ВВП - не менее 5% от валового внутреннего продукта.

Исполнителям мероприятий, предусмотренных в плане, поручено ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Национальный банк информацию о ходе выполнения указанного плана при необходимости с предложениями о его корректировке.

Национальному банку необходимо ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, представлять в Совет Министров Республики Беларусь информацию о ходе выполнения стратегии развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.