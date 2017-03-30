﻿﻿ первая вишневая аллея появилась в Лошицком парке. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

первая вишневая аллея появилась в Лошицком парке

31.03.2017 18:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

31 марта в Лошицком парке появилась первая вишневая аллея из 30 деревьев. В посадке деревьев приняли участие представители СМИ, блогер-сообщества, а также сотрудники компании.


Старт социальной инициативы был объявлен компанией ОАО «Лидское пиво» 9 марта. Основной площадкой проекта стал сайт kriek.by. Все желающие могли поддержать посадку аллеи постом в социальной сети. Каждые 50 постов становились настоящим вишневым деревом. По итогам проекта на центральной аллее Лошицкого парка появились 30 молодых вишен сорта «Шоколадница».


Цель проекта — поддержать тренд развития зеленых пространств Минска, одним из которых является Лошицкий парк. Этот крупный и популярный парк Минска является знаковым историко-культурным комплексом, а компания ОАО «Лидское пиво» уделяет особое внимание сохранению и развитию подобных объектов.


Справка:

На западно-фламандском «Kriek» — это вишня.

















 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 марта в Лошицком парке появилась первая вишневая аллея из 30 деревьев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси утверждена стратегия развития финансового рынка до 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика