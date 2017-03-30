31 марта в Лошицком парке появилась первая вишневая аллея из 30 деревьев. В посадке деревьев приняли участие представители СМИ, блогер-сообщества, а также сотрудники компании.





Старт социальной инициативы был объявлен компанией ОАО «Лидское пиво» 9 марта. Основной площадкой проекта стал сайт kriek.by. Все желающие могли поддержать посадку аллеи постом в социальной сети. Каждые 50 постов становились настоящим вишневым деревом. По итогам проекта на центральной аллее Лошицкого парка появились 30 молодых вишен сорта «Шоколадница».





Цель проекта — поддержать тренд развития зеленых пространств Минска, одним из которых является Лошицкий парк. Этот крупный и популярный парк Минска является знаковым историко-культурным комплексом, а компания ОАО «Лидское пиво» уделяет особое внимание сохранению и развитию подобных объектов.





Справка: На западно-фламандском «Kriek» — это вишня.

































