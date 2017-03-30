﻿ Загадка на выходные: найдете ли вы скрытое изображение?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Загадка на выходные: найдете ли вы скрытое изображение?

31.03.2017 18:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

По пятницам 42.TUT.BY публикует логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: насколько вы сильны в графических пазлах?

Дизайнер Павел Кёртис придумывает необычные визуальные ребусы, посвященные математику Аде Лавлейс. К примеру, в этом нужно закрасить темным определенные области так, чтобы получилась картинка.


Изображение: Pavel’s Puzzles

Внимание: в этой загадке нужно менять цвета областей. Вы можете распечатать картинку в большом размере или раскрасить ее в фоторедакторе.

Точки будут вам помогать. Вокруг черной точки более половины граничащих с ней регионов должны быть закрашены. Вокруг белой точки закрасить нужно менее половины регионов. В окружении серой точки закрашена должна быть ровно половина регионов.

Половина вычисляется по количеству регионов (например, 2 из 4). Пространство вокруг пазла регионом не считается.

Вот пример решения такой загадки:


Изображение: Pavel’s Puzzles

Ответ мы опубликуем на этой же странице в понедельник, 3 апреля.

Источник: Pavel’s Puzzles

Все «загадки на выходные» можно найти вот тут.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверьте: насколько вы сильны в графических пазлах?

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги недели: Туркменистан, Brexit и тупик в нефтегазовом споре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика