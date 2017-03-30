Коллекции итальянских дизайнеров сезона 2017-2018 года были представлены на подиуме показа "Мода Италия Минск" 30 марта в столичном клубе "Prime Hall". Традиционно мероприятие патронировало посольство Италии в Беларуси. В показе приняли участие секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони и посол Италии в нашей стране Стефано Бьянки.

Новинкой восьмого показа "Мода Италия Минск" стало открытие в Минске итальянского шоу-рума, где белорусские покупатели напрямую смогут общаться с итальянскими производителями. Как говорят организаторы, планируется, что площадка будет работать круглый год, там буду экспонироваться коллекции итальянских дизайнеров, а также будут проходить бизнес-коммуникации.

На показе можно было увидеть коллекции более чем десяти итальянских брендов: головные уборы, обувь, женская одежда, белье, купальники, косметика. Показы коллекций перемежались выступлениями белорусских артистов. Также прошел мастер-класс по экспресс-макияжу.