﻿ Модный показ "Мода Италия Минск" прошел в белорусской столице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модный показ "Мода Италия Минск" прошел в белорусской столице

31.03.2017 18:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Коллекции итальянских дизайнеров сезона 2017-2018 года были представлены на подиуме показа "Мода Италия Минск" 30 марта в столичном клубе "Prime Hall". Традиционно мероприятие патронировало посольство Италии в Беларуси. В показе приняли участие секретарь Итальянской конфедерации промышленных предприятий Пезаро-Урбино Морено Бордони и посол Италии в нашей стране Стефано Бьянки.

Новинкой восьмого показа "Мода Италия Минск" стало открытие в Минске итальянского шоу-рума, где белорусские покупатели напрямую смогут общаться с итальянскими производителями. Как говорят организаторы, планируется, что площадка будет работать круглый год, там буду экспонироваться коллекции итальянских дизайнеров, а также будут проходить бизнес-коммуникации.

На показе можно было увидеть коллекции более чем десяти итальянских брендов: головные уборы, обувь, женская одежда, белье, купальники, косметика. Показы коллекций перемежались выступлениями белорусских артистов. Также прошел мастер-класс по экспресс-макияжу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столичном клубе "Prime Hall" в восьмой раз прошел традиционный модный показ брендов от итальянских дизайнеров. Ведущий радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев проник...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
первая вишневая аллея появилась в Лошицком парке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика