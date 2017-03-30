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Беларусь примет участие во всемирном фестивале молодежи

31.03.2017 18:59 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь примет участие во всемирном фестивале молодежи

Распоряжением премьер-министра от 31.03.2017 года №111р создан организационный комитет по подготовке участия делегации Республики Беларусь в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, проводимом в г.Сочи (Российская Федерация) в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба Совмина, комитет возглавил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко.

Организационному комитету поручено разработать и утвердить план соответствующих мероприятий.

При необходимости оргкомитет имеет право привлекать в установленном порядке к работе по подготовке участия делегации Беларуси в фестивале руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.

 
 
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Распоряжением премьер-министра от 31.03.2017 года №111р создан организационный комитет по подготовке участия делегации Республики Беларусь в XIX Всемирном фестивале...

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