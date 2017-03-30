



За последний год в два раза уменьшилось количество наркопреступлений с участием несовершеннолетних.

Об этом сотрудники министерств внутренних дел, здравоохранения и образования рассказали на пресс-конференции «Проблема наркомании в молодежной среде: проведение профилактической работы среди школьников и студентов», сообщила пресс-служба МВД.

"Мы постарались донести информацию о последствиях употребления и распространения запрещенных веществ до каждого школьника и учащегося, - уверен начальник отдела организации работы инспекций по делам несовершеннолетних управления профилактики ГУОПП МВД полковник милиции Виталий Янчин. - Предупредили их о и том, что ужесточена ответственность за подобные нарушения закона. Совместная межведомственная работа дает результаты: если за первые два месяц прошлого года мы зафиксировали 50 наркопреступлениям с участием подростков, то за январь-февраль 2017 - всего 14".

Положительную динамику отметил и заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии ГУ «РНПЦ психического здоровья» Алексей Кралько. По словам эксперта, с каждым годом всё меньше становится зависимых несовершеннолетних попавших под наблюдение психиатров, с 2015 ни один подросток не погиб от передозировки.

"Хотя сейчас в поле зрения медиков попали почти 15 тысяч детей, из них лишь у 33 диагностирована зависимость от алкоголя, наркотических и ненаркотических веществ, - рассказал Алексей Аркадьевич. - Остальные входят в так называемую группу риска".

Для того, чтобы своевременно выявлять таких ребят, эксперты провели в 2016 - 2017 годах психосоциальное анкетирование. Его прошли более 70% несовершеннолетних. По данным исследования, например, в Минской области склонными к употреблению психоактивных веществ оказались около 900 подростков, в Витебской - 700.

"Родителям, ребенок которых попал под наблюдением специалистов, не стоит думать, что это поставит крест на его образовании или карьере, - настаивает эксперт. - Нет никаких ограничений, которые помешают их сыну или дочери стать успешными в будущем. Мамы и папы, получившие тревожную информацию, должны сами обратиться к нам за квалифицированной помощью. К слову, она носит конфиденциальный характер".

По словам заместителя начальника первого управления ГУНиПТЛ МВД полковника милиции Екатерины Шелеговой, чаще всего на учет к наркологу попадают учащиеся ссузов.

"Нередко, чтобы поступить в лицей или колледж, ребятам приходится переехать в другой город, - рассказала Екатерина Дмитриевна. - Многие из них оказываются неготовыми к самостоятельной жизни: оставшись без контроля родителей, пускаются в опасные эксперименты. Именно поэтому мы постоянно проводим рейды в общежитиях, во время которых выявляем и пресекаем употребление психоактивных веществ".

Эксперты настаивают: следующий шаг в борьбе с детской зависимостью должны сделать граждане. К сожалению, немногие белорусы, заметив ребенка, например, покупающего спиртной напиток, торопятся сообщить об этом стражам порядка. Зачастую лишь сотрудники органов внутренних дел обращают внимание на такое нарушение закона. В минувшем году они уличили в нем 1700 продавцов.

"С 2015-го на базе социально-педагогического центра Первомайского района столицы действует реабилитационной отделение, за помощью в которое анонимно могут обращаться дети, - продолжил Виталий Янчин. - Кроме того, разработан ряд программ, направленных на профилактику вовлечения подростков в употребление запрещенных веществ. Многие проекты также будут запущены в ближайшее время".