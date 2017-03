Элтон Джон, Джастин Тимберлейк, Леонардо Ди Каприо, Джордж Буш-младший, Дженнифер Лопес и Робби Уильямс — это неполный список знаменитостей, у которых когда-либо во владении находились спортивные франшизы. А недавно его решил пополнить российский рэпер Тимати. Он заявил о намерении создать футбольную команду.



«Одна из наших целей на ближайшие 3−5 лет — создание футбольного клуба. Будет ли он называться Black Star, „Москва“ или „Строгино“, мы пока не решили», — уточнил соучредитель группы компаний Black Star Павел Курьянов в беседе с корреспондентом ТАСС .

По такому случаю SPORT.TUT.BY решил вспомнить об опыте звезд мирового уровня в спорте.



Британский певец и композитор Элтон Джон приобрел команду из городка Уотфорд с одноименным названием в 1976 году, а спустя чуть более десяти лет продал контрольный пакет акций. За это время «Уотфорд» сыграл в финале Кубка Англии и поднимался на второе место по итогам чемпионата Англии.

В 1997 году, когда клуб испытывал трудности, сэр Элтон Джон вернулся к управлению командой. Сейчас «Уотфорд» принадлежит Джампаоло Поццо и выступает в английской премьер-лиге.



​Миноритарной долей клуба Национальной баскетбольной ассоциации владеет американский поп-исполнитель Джастин Тимберлейк. Он поддерживает команду из родного города «Мемфис Гриззлис», а с 2012 года является ее совладельцем.

Джастин часто бывает на играх команды, может выхватить у оператора камеру посреди матча . А его два точных броска с центра площадки , которые певец исполнил в январе на арене «Лос-Анджелес Лейкерс», собрали более двух миллионов просмотров каждый.



Акционерами другого клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Севенти Сиксерс» являются актер Уилл Смит и его супруга. Смит, как и Тимберлейк, остановил выбор на команде из родного города.



Оскароносная звезда Голливуда и посол мира ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо в 2013 году стал совладельцем команды из электромобильного аналога «Формулы-1» . Коллектив называется «Вентури». Партнером Ди Каприо по этому проекту является хозяин компании Venturi Automobiles Гильдо Палланка Пастор.



​Австралийский актер Рассел Кроу и бизнесмен Питер Холмс в 2006 году купили клуб Национальной регбийной лиги «Саут Сидней Рэббитоуз». Это одна из старейших организаций (основана в 1908 году) и вторая команда в этом виде спорта, которой покорилась отметка в тысячу побед (в 2012 году). В 2014 году «Рэббитоуз» впервые за 43 года стали чемпионами .



В 2012 году британский певец Робби Уильямс помог избежать банкротства футбольному клубу «Порт Вейл», выкупив его за 240 тысяч фунтов. Еще одним проявлением любви к клубу из родного Сток-он-Тренте являлось требование включить «Порт Вейл» в игру FIFA 2000 в ответ на запрос создателей использовать трек музыканта It's Only Us.

Сегодня «Порт Вейл» принадлежит другим людям и выступает в третьем по силе дивизионе в системе футбольных лиг Англии.



Экс-президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший в 1989 году купил долю команды по бейсболу «Техас Рейнджерс». Впоследствии продажа акций клуба принесла ему более десяти миллионов долларов.



С 2005 года во владении американского певца Ашера находится пакет акций клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд Кавальерс». Ашер был одним из сторонников возвращения в клуб Леброна Джеймса, который помог «Кавс» впервые в истории взять титул в 2016 году.



Известно, что среди владельцев клуба Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс» находятся американская певица Дженнифер Лопес и сестры-теннисистки Винус и Серена Уильямс.



Английский футболист и модель Дэвид Бекхэм после завершения игровой карьеры стал основным владельцем клуба лиги МЛС, который базируется в Майами. Он находится на стадии становления и пока не принимает участия в регулярном чемпионате.



Американскому актеру Биллу Мюррею принадлежит бейсбольный клуб «Сент-Пол Сейнтс», миноритарием которого стал еще в 1993-м.



Баскетболист по прозвищу «Его воздушество» Майкл Джордан в 2006 году приобрел долю команды «Шарлотт Бобкэтс» и стал президентом клуба по спортивным операциям. В 2010 году к нему перешел контрольный пакет акций «Бобкэтс». С сезона 2014/2015 коллектив носит название «Шарлотт Хорнетс».



Американский комик Уилл Феррелл в 2016 году присоединился к составу акционеров футбольного клуба «Лос-Анджелес» из лиги МЛС. В английской премьер-лиге фаворитом Феррелла, большого поклонника соккера, является лондонский «Челси».



Еще один известный баскетболист, лидер «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс по результатам сделки с компанией Fenway Sports Group, которой перешли права на использование образа спортсмена, получил миноритарную часть акций холдинга. Среди его активов — акции футбольного клуба «Ливерпуль». Джеймс не скрывает симпатий к «мерсисайдцам» и время от времени посещает их матчи.