



В течение двух дней на территории государств - участников СНГ проходило межгосударственное специальное комплексное мероприятие «Розыск». МВД отыскало за границей 247 лиц.

Как рассказал начальник 3-го управления ГУУР МВД подполковник милиции Андрей Тишковец, всего по итогам мероприятия были задержаны или установлено местонахождение 162 разыскиваемых преступников, найдены 94 без вести пропавших гражданина и 672 должника по гражданским и экономическим делам, сообщила пресс-служба МВД.

При этом на территории Беларуси задержано (установлено) 46 лиц, разыскиваемых правоохранительными органами государств - участников СНГ. А на территории СНГ задержано (установлено местонахождение) 247 лиц, разыскиваемых органами внутренних дел нашей страны, из которых 60 преступников, 33 лица, пропавших без вести, и 154 ответчика по гражданским и экономическим делам. В частности, во время проведения МСКМ «Розыск» оперативной группой, в которую входили сотрудники розыскных подразделений ГУУР МВД и территориальных ОВД Беларуси, в служебной командировке в России были задержаны или установлены 36 преступников (из них шесть обвиняемых в совершении тяжких преступлений заключены под стражу до решения вопроса об экстрадиции).

Один из показательных примеров эффективной работы правоохранителей - задержание гражданина Ш., разыскивавшегося Столинским РОВД за мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Сотрудники УУР УВД Брестской области получили информацию о том, что он скрывается в Минске, и незамедлительно передали сведения о его возможном местонахождении в УУР столичного ГУВД. Вскоре на запястьях подозреваемого защелкнулись наручники…